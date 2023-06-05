В Киргизии задержали нескольких человек, готовивших госпереворот

Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии осуществили массовое задержание «участников возможного государственного переворота», сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники. Их подозревают в подготовке попытки захвата власти насильственным путем. Официальных комментариев от властей и ведомства нет.

ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота. По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем, — говорится в сообщении.

Не уточняется, кого именно и в каком количестве задержали спецслужбы.

Ранее в Киргизии сотрудники спецподразделений заблокировали село в Чуйской области. Там проходила операция по задержанию вооруженных преступников. Сведений о личностях подозреваемых, о погибших или пострадавших в ходе спецоперации не сообщалось. Очевидцы происходящего рассказывали, что в населенном пункте были слышны выстрелы.