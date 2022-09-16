В Киргизии сообщили о потерях в перестрелке с Таджикистаном Минздрав Киргизии: два человека погибли во время конфликта на границе с Таджикистаном

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Двое киргизских граждан погибли во время конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в Минздраве Киргизии, передает РИА Новости. Также отмечается, что 55 человек получили ранения.

Двое киргизских граждан погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, — сообщает агентство.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Утром Минздрав Киргизии заявлял, что в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Кроме того, стороны решили ускорить работу Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы.

Однако немногим позже появилась информация, что таджикские военные нарушили договоренности о прекращения огня. Киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан обстрелял позиции киргизских военных.