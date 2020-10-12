В Киргизии отменён запрет на проведение международных финансовых операций

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Национальный банк Киргизии отменил введённый ранее запрет на проведение международных финансовых операций. Об этом сообщили в самом финансовом регуляторе страны.

Принято решение об осуществлении с 13 октября трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в Нацбанке сообщили, что следят за ситуацией в стране. Регулятор будет принимать все необходимые меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и платёжных систем.

Отмечается, что запрет был введён 8 октября для предотвращения террористической деятельности и легализации преступных доходов.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека вводится режим чрезвычайного положения. Своё решение глава государства объяснил сложившейся ситуацией, возникшей в результате массовых беспорядков. Режим ЧП будет действовать с 9 по 21 октября. Жээнбеков также распорядился назначить замглавы МВД республики Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека на время действия чрезвычайного положения.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент. Как писал NEWS.ru, новое голосование будет назначено до 6 ноября.