Центризбирком Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы

Центральная избирательна комиссия (ЦИК) Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент.
По данным пресс-службы ЦИК, повторное голосование согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» назначается ЦИК в течение одного месяца при признании выборов недействительными и несостоявшимися, и в случае если кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны.
Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, — говорится в сообщении Центризбиркома республики.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера страны Кубатбека Боронова. Основанием для отставки Боронова стало заявление самого премьера. Отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Позднее члены ЦИК Киргизии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент.
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