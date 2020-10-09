В столице Киргизии вводится режим ЧП

https://static.news.ru/photo/6defdfb6-0a1f-11eb-8329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека вводится режим чрезвычайного положения.

Своё решение глава государства объяснил сложившейся ситуацией, возникшей в результате массовых беспорядков и сопряжённой с насилием и угрозой жизни и здоровью людей. Режим ЧП будет действовать с 9 по 21 октября.

Жээнбеков также распорядился назначить замглавы МВД республики Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека на время действия чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба главы государства.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент. Как писал NEWS.ru, новое голосование будет назначено до 6 ноября.