https://static.news.ru/photo/04027d52-5566-11ea-aa81-fa163e074e61_660.jpg Фото: joannalillis/twitter.com

Полиция Казахстана задержала в Алма-Ате и Нур-Султане в общей сложности около сотни человек, пришедших на митинг организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, запрещена в Казахстане).

На прилегающих к площади («Астана» — прим. NEWS.ru) улицах и в сквере производится задержание людей, пришедших на митинг. Сотрудники полиции подходят, проверяют документы и сопровождают в полицейский автобус, — сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на своего корреспондента в Алма-Ате.

Там задержали около 70 человек.

В столице страны Нур-Султане участников митинга было меньше — задержано около 30 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Евгения Мусина во время одиночного пикета. По словам полицейских, неизвестный подал заявление об оскорблении власти плакатом, который держал активист.