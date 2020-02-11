https://static.news.ru/photo/6b7c9fea-50e2-11ea-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Задержание Евгения Мусина Фото: Молодой Петербург/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника «Бессрочного протеста» Евгения Мусина во время одиночного пикета. По словам полицейских, неизвестный подал заявление об оскорблении власти плакатом, который держал активист.

Инцидент произошёл возле торгового центра «Галерея», передаёт «ОВД-Инфо». Силовики заявили, что обязаны «задержать, доставить для изъятия плаката и проверки на возможные нарушения». В настоящий момент он находится в 76-м отделе города, однако неизвестно, будут ли ему вменять какое-либо правонарушение.

Как писал NEWS.ru, 15 февраля более 10 человек были доставлены в полицию во время митинга против внесения изменений в Конституцию, прошедшего в Санкт-Петербурге. Мусин был одним из задержанных, однако он не успел встать с плакатом: его задержали из-за «административного производства», не назвав точную причину.

Позднее мужчине стало плохо из-за выхлопных газов, к нему приехали врачи скорой помощи. Сотрудники полиции в автозаке в шутку говорили задержанным, что повезут их в лес, рассказал один из присутствующих.