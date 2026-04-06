06 апреля 2026 в 12:48

В Казахстане сообщили, повлиял ли удар по Новороссийску на экспорт нефти

Минэнерго Казахстана: атака БПЛА на Новороссийск не повлияла на экспорт нефти

Ночная атака украинских беспилотников на Новороссийск не повлияла на объемы экспорта нефти из Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики. В ведомстве уточнили, что осуществляют мониторинг ситуации, связанной с инцидентом 5 апреля.

По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти, — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном режиме, выполнение экспортных планов идет по графику.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после ночной атаки Вооруженных сил Украины повреждения зафиксированы в 25 домах. Число пострадавших увеличилось до 10 человек, включая троих детей.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость нефти может возрасти до $150 (11 959,5 рубля) за баррель. По словам спецпредставителя президента России, цены на энергоресурс взлетят в ближайшие две недели.

Страны СНГ
Казахстан
Новороссийск
атаки
БПЛА
