В Казахстане приостановили закупку фавипиравира для лечения COVID-19

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По решению Министерства здравоохранения Казахстана в стране приостановлены закупки фавипиравира для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Данную информацию 23 августа огласила пресс-служба ведомства.

В Минздраве отметили, что актуальные вопросы применения препарата в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования рассмотрела объединённая комиссия. По итогам было принято решение, согласно которому в законодательство в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии COVID-19 нужно внести изменения. Именно поэтому дистрибьютор приостановил закупки фавипиравира. Данная мера будет оставаться в силе до конца клинических испытаний, приводит ТАСС сообщение Минздрава.

Препарат произвели в Японии. Он был одобрен в 2014 году. На территории РФ лекарство можно приобрести под названием «Авифавир».

В Казахстане в связи с пандемией с 16 марта по 11 мая действовал режим ЧС. С 5 июля были введены дополнительные ограничительные меры. Постепенное смягчение началось 17 августа. Однако позднее ограничения снова вступили в силу на 22 и 23 августа (суббота и воскресенье). Так правительство республики старается снизить уровень распространение инфекции в нерабочие дни.

На данный момент в Казахстане 104 543 человек заболели коронавирусом, 91 089 смогли вылечиться, 1 510 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в Казахстане заявили, что доклинические испытания разработанной в республике вакцины показали её безопасность и эффективность. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.