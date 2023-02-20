В Казахстане компанию уличили в мошенничестве с российским зерном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана уличило одну из местных компаний в сером импорте российского зерна для последующих поставок за рубеж, сообщает РИА Новости. При этом компания использовала фальшивые документы для получения льготного экспортного тарифа.

Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, — говорится в пресс-релизе АФМ.

Установлено, что одна из компаний в 2021–2022 годах поставила в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан 8,3 тысячи тонн импортированного по серой схеме российского зерна на общую сумму $2,2 млн. При этом в счетах-фактурах указывалось, что зерно имеет казахское происхождение, что позволило компании уклониться от тарифа на транзит товара по железной дороге.

Тем самым был причинен ущерб на сумму в $333 тысяч ТОО «КТЖ Грузовые перевозки», которая является дочерней структурой национальной железнодорожной компании.

Ранее сообщалось, что в России появится флот из 19 сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны. По данным Минпромторга, проект будет реализован не ранее 2026 года и на это потребуется по меньшей мере 38 млрд рублей.