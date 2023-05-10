В ГД осудили президента Грузии, назвавшую провокацией отмену виз Россией Депутат ГД Новиков: граждане Грузии поддержат решение об отмене виз Россией в отличие от президента

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru осудил высказывание президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала провокацией решение Москвы о восстановление прямого авиасообщения с Тбилиси. Зурабишвили заявляла, что эта мера недопустима до тех пор, пока Россия ведет СВО на Украине. Новиков же уверен, что решение позитивно оценят граждане Грузии.

Вряд ли можно характеризовать такие оценочные суждения как желания укреплять российско-грузинские отношения. <...> Мне кажется, что шаг, который сейчас предприняла Россия, может и должен только приветствоваться гражданами и политиками, как российскими, так и грузинскими. Сейчас мы, к сожалению, слышим иные заявления. Мне кажется, народы часто бывают умнее своего правительства, поэтому граждане Грузии очень позитивно оценят принятое решение, — заявил Новиков.

Депутат отметил, что отмена визового режима ангажирована интересами семей, которые живут в России и Грузии.

Коммуникация все равно осуществлялась, но через три страны, что влияло на цены билетов и многое другое, — говорит депутат.

Грузия разрешит полеты самолетов только тех российских авиакомпаний, которые не находятся под санкциями Запада, сообщили в Минэкономики республики. Вводимые разрешения позволят гражданам страны вернуться из России в облегченном режиме. Также в ведомстве заявили, что меры не повлияют на отношения с Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Теперь грузины могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней. Вместе с тем снят запрет для российских компаний на полеты в Грузию.