В Тбилиси объяснили, какие самолеты смогут летать между Россией и Грузией Минэкономики Грузии заявило о допуске самолетов из РФ, не попавших под санкции авиакомпаний

Грузия разрешит прямые полеты в страну из России для авиакомпаний, на которые не были наложены санкции, заявили в министерстве экономики страны. В ведомстве рассказали, что Тбилиси будет ждать отдельного уведомления от Москвы для принятия конкретного решения.

В Минэкономики Грузии подчеркнули, что вводимые разрешения позволят гражданам страны вернуться из России в облегченном режиме. Также в ведомстве заявили, что меры не повлияют на отношения с РФ.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Теперь граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.