Президент Грузии высказалась против отмены Россией визового режима

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.

Очередная российская провокация. Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории, — написала Зурабишвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Сенатор Владимир Джабаров объяснил NEWS.ru, что отмена запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию является хорошим знаком. Он уточнил, что Грузия повела себя очень достойно и отклонила требование США присоединится к антироссийским санкциям.