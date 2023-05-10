В Совфеде раскрыли причину отмены моратория на полеты в Грузию Джабаров заявил, что отмена моратория на полеты в Грузию может быть связана с желанием восстановить с ней отношения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Владимир Джабаров заявил в разговоре с NEWS.ru, что отмена запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию — хороший знак. По его словам, отношения двух стран нужно восстанавливать.

Нас с Грузией все-таки многое связывает. Несмотря на то что у нас нет дипотношений, люди продолжают общаться и приезжать друг к другу. Теперь же и наши самолеты, и грузинские могут летать в обоих направлениях. В общем, я думаю, что это очень хороший знак. И отношения надо восстанавливать, — заявил Джабаров.

Он также напомнил, что Грузия повела себя очень достойно и отклонила требование США присоединиться к антироссийским санкциям. По его словам, грузинские политики, в частности глава правительства, проявляют себя достаточно самостоятельно.

Да и представители Грузии поняли, что с Россией не надо спорить. Мы же соседи. Нас многое объединяет. Много общих исторических дат. Да и общая в недавнем времени Родина. Это очень хорошая тенденция, и я надеюсь, что она получит свое дальнейшее развитие, — резюмировал Джабаров.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.