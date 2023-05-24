Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой РИА Новости: в Ереване сообщили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Фото: primeminister.am

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с комментарием об официальном представителе МИД России Марии Захаровой, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Ереване. Внешнеполитическое ведомство Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран, отметил собеседник.

МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили, — подчеркнул источник агентства.

22 мая армянский премьер заявил, что ОДКБ ушла или уходит из Армении. Тогда он подчеркнул, что Ереван может принять решение о выходе из организации, если сочтет ее недействующей. По его словам, если это произойдет, Армения сама будет решать вопросы в области безопасности.

В ответ на это Захарова заявила, что Пашиняну следует понимать «всю опасность манипулирования словами». Дипломат добавила, что в Москве не совсем понимают, что имел в виду армянский премьер.

Впоследствии Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте республики, что Захарова не может быть его собеседником, в отличие от президента или главы правительства России. Премьер также отметил, что Захарова не вправе комментировать его слова.