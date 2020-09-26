В Белоруссии задержали около 200 протестующих

https://static.news.ru/photo/217113f4-00d7-11eb-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Правоохранительные органы Белоруссии задержали порядка 200 участников протестных акций, которые проходят в стране 27 сентября, заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Несанкционированные массовые мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии, в Минске ещё продолжаются. Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий, — отметила Чемоданова, слова которой приводит ТАСС.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска 27 сентября собрались 5 тысяч участников акции протеста.