В центре Минска собрались 5 тысяч участников воскресной акции протеста

В центре Минска 27 сентября собрались 5 тысяч участников акции протеста, силовики приступили к оттеснению протестующих, есть задержанные.
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В настоящий момент к стеле подошла ещё одна колонна протестующих — сбор происходит у гостиницы «Беларусь». Часть демонстрантов вышла на проезжую часть и перекрыла движение транспорта на проспекте Победителей.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с мобильным Интернетом начались днём 27 сентября 2020 года в Минске. Один из операторов связи Белоруссии объяснил это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
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