В центре Минска собрались 5 тысяч участников воскресной акции протеста

https://static.news.ru/photo/f09ff318-00bc-11eb-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

В центре Минска 27 сентября собрались 5 тысяч участников акции протеста, силовики приступили к оттеснению протестующих, есть задержанные.

Как уточняет «Интерфакс», сбор демонстрантов происходил у гостиницы «Юбилейная» рядом со стелой «Минск город-герой». Вскоре к ним подъехали автобусы с правоохранителями. Людей стали оттеснять в сторону улицы Мельникайте — там расположились автозаки.

В настоящий момент к стеле подошла ещё одна колонна протестующих — сбор происходит у гостиницы «Беларусь». Часть демонстрантов вышла на проезжую часть и перекрыла движение транспорта на проспекте Победителей.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с мобильным Интернетом начались днём 27 сентября 2020 года в Минске. Один из операторов связи Белоруссии объяснил это «распоряжением уполномоченных государственных органов».