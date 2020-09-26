Проблемы с мобильным Интернетом начались в столице Белоруссии

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Проблемы с мобильным Интернетом начались днём 27 сентября 2020 года в Минске. Один из операторов связи Белоруссии объяснил это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного Интернета. Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — говорится в сообщении компании на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий». Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможные экономические санкции со стороны западных государств в отношении Белоруссии нежелательны, так как подобные меры станут тяжёлым ударом по населению республики, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Одновременно с этим она в целом поддерживает идею давления со стороны зарубежных стран, так как если в Евросоюзе не смогут договориться о данных мерах, Тихановская готова организовать отдельные переговоры с каждой из сторон, «так как каждый акт поддержки имеет значение».