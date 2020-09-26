Тихановская выступила против экономических санкций в отношении Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f152184e-00ae-11eb-aae5-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Rokas Lukosevicius/www.imago-images.de/Global Look Press

Возможные экономические санкции со стороны западных государств в отношении Белоруссии нежелательны, так как подобные меры станут тяжёлым ударом по населению республики, заявил экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Одновременно с этим, она в целом поддерживает идею давления со стороны зарубежных стран, так как если в Евросоюзе не смогут договориться о данных мерах, Тихановская готова организовать отдельные переговоры с каждой из сторон, «так как каждый акт поддержки имеет значение».

Политик также призывает «не финансировать режим» действующего лидера РБ Александра Лукашенко, так как эти средства направлены против народа страны, передаёт французская газета Le Journal du Dimanche.

Тихановская сочла необходимым, чтобы Запад ввёл санкции против чиновников, упомянутых в так называемом «списке Тарайковского». Это документ с именами лиц, якобы ответственных за насилие со стороны правоохранительных органов страны. По её словам, перечень постоянно дополняется.

Я также была бы очень признательна французском лидеру Эммануэлю Макрону, если бы отказал в признании Лукашенко главой Белоруссии. <...> Это станет сигналом, который высоко оценят граждане РБ <...> Также сильным жестом стало бы признание Координационного совета [белорусской оппозиции] легитимным и легальным органом, с которым нужно вести переговоры, — отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что было бы неплохо окрасить Эйфелеву башню в бело-красно-белые цвета и поднять такие же знамёна на официальных зданиях стран Запада.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий».