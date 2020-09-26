Военные на БТР с оружием приехали в центр Минска

https://static.news.ru/photo/38e3b0e0-00a1-11eb-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко.

В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий», передаёт Tut.by.

Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как ранее писал NEWS.ru, на «Женском марше» в Минске 26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше 70 человек, 63 из которых — женщины.