В Белоруссии выявили 969 случаев заболевания коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/fb2d2ac4-9836-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали 969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражений достигло отметки в 29 650.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 5 пациентов, общее число погибших достигло 165.

Зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 350 515 тестов, — сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Там также отметили, что выздоровели за период эпидемии 9932 человека.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой. Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат» и некоторые государства уже также воспользовались им.

Как писал NEWS.ru, в Минске после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер — известный предприниматель, общественный деятель и меценат. Он является основателем крупнейшего новостного портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by.