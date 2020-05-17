В Белоруссии выявили 969 случаев заболевания коронавирусом за сутки

В Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали 969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражений достигло отметки в 29 650.
Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 5 пациентов, общее число погибших достигло 165.
Зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 350 515 тестов, — сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Там также отметили, что выздоровели за период эпидемии 9932 человека.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой. Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат» и некоторые государства уже также воспользовались им.
Как писал NEWS.ru, в Минске после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер — известный предприниматель, общественный деятель и меценат. Он является основателем крупнейшего новостного портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен