В Белоруссии раскрыли детали планировавшегося покушения на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/fcd69fee-9fb1-11eb-84fd-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Злоумышленники, планировавшие вооружённый мятеж в Белоруссии, хотели осуществить переворот летом этого года — в июне или июле. Об этом заявили на белорусском телеканале ОНТ.

Мятежники планировали убить президента страны Александра Лукашенко, а также блокировать столицу, чтобы в неё нельзя было стянуть войска. Они хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

По данным журналистов, план переворота получил кодовое название «Тишина». Деятельность мятежников финансировалась из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей, которые могли бы участвовать в реализации планов.

В состав преступной группы входили белорусские и иностранные граждане. Организатором переворота журналисты назвали уроженца Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Его задержали в Москве. Мужчина кроме белорусского имеет американское гражданство и с 2007 года проживал в США. Ещё один задержанный — глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Утверждается, что он тоже поддерживал госпереворот в Белоруссии.

Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями, были заготовлены как минимум три сценария захвата власти, и с обязательным силовым воздействием, — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты подчеркнули, что ключевая стадия операции по задержанию прошла в Москве, куда Зенкович прилетел из США через Польшу для встречи с сообщниками.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая, говорится в сообщении спецслужбы.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники были задержаны в Москве после его обращения к президенту России Владимиру Путину.