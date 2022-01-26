В Белоруссии посадили семейную пару за красно-белый салют на Новый год

Суд в Минске приговорил к административному аресту семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют красно-белого цвета, сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна». Супруги были задержаны за полчаса до полуночи 31 декабря. Правоохранители расценили фейерверк такого цвета как «несанкционированный пикет» и посадили молодых людей в изолятор. Бело-красно-белое знамя стало одним из символов протестов в Белоруссии в 2020 году.

3 января дело поступило на рассмотрение в Партизанский районный суд белорусской столицы. Участвовавшие в задержании милиционеры на заседании заявили, что молодые люди решили запустить красно-белый салют «под влиянием деструктивных Telegram-каналов». При этом они «выкрикивали оппозиционные лозунги». В итоге мужчина получил 15 суток ареста, его жена — 13 суток. Своей вины они не признали.

Отметим, что бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии с 1991 по 1995 год. Позже его заменили на красно-зелёный, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент республики Александр Лукашенко сам принимал в 1994 году президентскую присягу под бело-красно-белым флагом. Однако летом 2020 года он заявил о связи этого символа с нацистами.

Ранее гражданин Белоруссии получил два года колонии и штраф за комментарий в Telegram об убитом сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики. Кроме того, у мужчины конфисковали мобильный телефон. Отмечается, что вину он признал в полном объёме.