В Белоруссии посадили семейную пару за красно-белый салют на Новый год

Суд в Минске приговорил к административному аресту семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют красно-белого цвета, сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна». Супруги были задержаны за полчаса до полуночи 31 декабря. Правоохранители расценили фейерверк такого цвета как «несанкционированный пикет» и посадили молодых людей в изолятор. Бело-красно-белое знамя стало одним из символов протестов в Белоруссии в 2020 году.
3 января дело
Отметим, что бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии с 1991 по 1995 год. Позже его заменили на красно-зелёный, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент республики Александр Лукашенко сам принимал в 1994 году президентскую присягу под бело-красно-белым флагом. Однако летом 2020 года он заявил о связи этого символа с нацистами.
Ранее гражданин Белоруссии получил два года колонии и штраф за комментарий в Telegram об убитом сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики. Кроме того, у мужчины конфисковали мобильный телефон. Отмечается, что вину он признал в полном объёме.