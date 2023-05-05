В Белоруссии объяснили установку КПП на границе с Россией Госпогранкомитет Белоруссии объяснил установку КПП на границе с РФ подготовкой к признанию виз

Фото: gpk.gov.by

Контрольно-пропускные пункты на некоторых дорогах между Белоруссией с Россией установили в рамках подготовки к реализации ратифицированного соглашения о взаимном признании виз, сообщил РИА Новости представитель белорусского Госпогранкомитета. По его словам, режим пересечения границы не поменялся.

Соглашение позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в Беларусь, не получать [дополнительно] белорусскую визу. Сейчас мы мониторим [поток въезжающих в страну], смотрим, кто, как въезжает в страну, в каком количестве, — пояснили в погранкомитете.

Сейчас на КПП проверяют паспорта у граждан, прибывающих в Белоруссию из России на автотранспорте. Как долго будет проходить проверка, представитель госпогранкомитета не уточнил. При этом он добавил, что в рамках соглашения о взаимном признании виз белорусские пограничники мониторят обстановку на шести автомобильных дорогах на границах с РФ.

Россиянам посоветовали выбирать привычный и самый удобный маршрут въезда в Белоруссию, но при этом нужно быть готовыми предъявить паспорт, если на пути будет КПП. Сколько всего будет пунктов контроля и где они будут располагаться, собеседник агентства не указал. Он заверил, что никаких дополнительных требований и проблем при предъявлении действующего документа не возникнет. Граждане РФ могут предъявить как внутренний паспорт, так и заграничный.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию из соцсетей писали о большой очереди на трассе М-1. Пользователи сообщали, что контроль продолжался более трех часов, водителей выгоняли из машин и обыскивали.