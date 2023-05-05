«Зеркало»: Минск установил пункты погранконтроля для въезжающих россиян

Фото: gpk.gov.by

Белоруссия установила пункты пограничного контроля для въезжающих из России граждан, сообщает белорусский интернет-портал «Зеркало». На горячей линии Госпогранкомитета Белоруссии изданию сообщили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России. Подчеркивается, что погранконтроль работает только на въезд.

Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд, — говорится в сообщении.

По информации канала «Слухи Витебска», КПП появился в том числе и на трассе между Лиозно и Рудней, к нему выстроилась очередь на несколько километров до деревни Кругловка, особенно тщательно проверяют россиян.

Портал «Зеркало», ссылаясь на информацию из чатов пересечения границы, также сообщает о большой очереди на трассе М1: контроль, по словам пользователей, ведется уже порядка трех часов, «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

Ранее первый зампред Госпогранкомитета Белоруссии генерал-майор Игорь Буткевич заявил, что страны Европы разместили на границе с республикой около 23,5 тысячи солдат НАТО. По его словам, спецслужбы Белоруссии выявили за год 52 человека, которые могли заниматься экстремистской деятельностью на территории республики.