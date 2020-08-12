В Белоруссии может появиться бесплатный интернет от Илона Маска

Протестные столкновения в Белоруссии сопровождаются отключением интернета на территории страны. Так, на сайте электронных петиций Change.org зарегистрировано обращение к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с просьбой провести в страну бесплатный интернет.
В частности, в тексте петиции
По словам авторов обращения, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, «последний диктатор Европы», приказал заблокировать доступ в интернет для того, чтобы протестующие не могли координировать свои действия. Белорусский лидер также не хочет, чтобы правда о событиях в стране просочилась в СМИ, следует из петиции.
На момент создания новости петицию подписали более 4300 человек из 5000 требующихся подписей.
Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.
В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Белоруссии сообщают, что в стране прекратилось вещание европейского телеканала Euronews.
Вместо телеканала на экране появляется надпись о том, что трансляция недоступна. Такая ситуация наблюдается у пользователей государственного оператора МТИС, который оказывает услуги практически во всём Минске.
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