В Белоруссии до президентских выборов объявят новый состав правительства

https://static.news.ru/photo/47bcbcc4-9e7c-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. Об этом политик сообщил в ходе совещания в Минске, на котором обсуждались актуальные социально-экономические и политические вопросы.

Лукашенко напомнил, что такая процедура проводилась и ранее. Действующее правительство может само подать в отставку, также его может отправить в отставку президент республики.

Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство, — цитирует БелТА Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «практически окончательный состав правительства» сформируют до выборов главы государства.

Парламент Белоруссии назначил дату президентских выборов на 9 августа. Эту дату одобрило большинство депутатов, писал NEWS.ru.