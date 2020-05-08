Парламент Белоруссии определил дату президентских выборов

Белорусский парламент назвал дату президентских выборов. Голосование состоится 9 августа.
Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что с учётом значимости выборов лидера для страны депутатам предстоит серьёзная и ответственная организационно-политическая работа.
Эту дату одобрили большинство депутатов, передаёт
Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил соотечественников, что выборы главы государства состоятся летом 2020 года, отметив отсутствие оснований для их переноса.
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