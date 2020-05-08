Парламент Белоруссии определил дату президентских выборов

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Президентские выборы в Белоруссии предлагается провести в воскресенье, 9 августа. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

Консультации с ЦИК и Палатой представителей провело политическое руководство республики, передаёт БелТА. В принципе, было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа, — заявила глава ЦИК в парламенте. На...