В Баку сообщили о ранении двух военнослужащих на границе с Арменией

Двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела ВС Армении на Кельбаджарском участке границы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

28 июля, начиная с примерно 00:50, подразделения вооружённых сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатомётов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, — отмечается в сообщении.

В азербайджанском Минобороны уточнили, что раненым военнослужащим сразу после провокации была оказана первая медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы ещё раз заявляем, что Армения несёт полную ответственность за эскалацию напряжённости вдоль государственной границы между двумя странами, — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что несмотря на трёхсторонние договорённости лидеров Москвы, Баку и Еревана о прекращении огня, ситуация на границе Азербайджана и Армении остаётся напряжённой. Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему стороны никак не придут к соглашению по вопросу делимитации.