В Баку посчитали количество подорвавшихся на армянских минах за три года МИД Азербайджана: 314 человек подорвались на армянских минах с ноября 2020 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

314 азербайджанцев подорвались на армянских минах с ноября 2020 года по сегодняшний день, говорится в заявлении МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что 61 человек погиб после взрывов. Подчеркивается, что подсчеты велись с учетом взрыва авто МВД Азербайджана 19 сентября, в результате которого погибли четверо сотрудников полиции.

Четверо сотрудников МВД <...> были убиты фугасом на дороге к недавно построенному тоннелю в селе Тагаверд Ходжавендского района. <...> Таким образом, общее число минных жертв после 44-дневной отечественной войны в 2020 году достигло 314 человек, из них погиб 61 человек, — сказали в МИД Азербайджана.

В ведомстве указали, что основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе путем терроризма. Баку призвал осудить провокации и теракты со стороны Еревана.

Ранее правоохранительные органы Азербайджана сообщили, что четверо сотрудников МВД страны подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточняется, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.