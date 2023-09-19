В Баку назвали единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе МИД Азербайджана заявил о необходимости вывода армянских войск из Азербайджана

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Безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Армении из Карабаха является единственным способом урегулировать ситуацию в регионе, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия по нормализации» обстановки.

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима. Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, — заявили в министерстве.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции. На этом фоне уже распространилось видео поражения армянского зенитно-ракетного комплекса «Тор», предположительно, в Ханкенди.

До этого в Баку заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В МИД республики уточнили, что армянские военнослужащие рыли траншеи на границе, строили заградительные сооружения, а также готовили личный состав и военную технику. Кроме того, в ведомстве утверждали, что Ереван пытается всячески подорвать процесс нормализации отношений с Баку.