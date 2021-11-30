В Азербайджане разбился военный вертолёт

Военный вертолёт потерпел крушение во время учений на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые. Этот факт подтвердили в Государственной пограничной службе (ГПС) и Генопрокуратуре страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Вертолёт разбился в 10:40 по местному времени во время тренировочного полёта на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе. Выясняются все обстоятельства случившегося. Число погибших и раненых уточняется.

На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.

Ранее частный вертолёт рухнул в отдалённой части на севере американского штата Калифорния, в результате погибли четыре человека. Расследованием происшествия занялось Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Позднее стало известно, что разбился вертолёт модели Robinson R66.