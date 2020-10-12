В Армении заявили об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху

https://static.news.ru/photo/37f2a6e2-0c99-11eb-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: MFA Russia Press Service

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что альтернативы политическому урегулированию ситуации в Карабахе не существует.

Мы ни в коем случае не будем терять надежду на то, что мы должны добиться того, чего мы достигли в ночь на субботу. Это очень важно. Военное решение не имеет будущего, это катастрофа для всех, — заявил Мнацаканян журналистам РИА Новости.

По его словам, Ереван не будет срывать перемирие в Нагорном Карабахе. Глава МИД подчеркнул, что в Армении не должны терять шанс на урегулирование ситуации.

Ранее силы ПВО Азербайджана в ночь на 12 октября уничтожили три армянских беспилотника: два из них на Товузском направлении государственной границы, ещё один в направлении Агдамского района.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня во время переговоров в Москве 9 октября. Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. По данным Баку, 11 октября армянские военные обстреляли город Гянджа. Погибли десять человек, более 30 пострадали. Армения отрицает факт удара по городу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что приказ об обстреле города дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал такие действия армянского руководства военным преступлением, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.