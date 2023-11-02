В Армении задержали террористов, планировавших атаки на госучреждения СНБ: в Армении задержаны террористы, планировавшие захват и подрыв госучреждений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Армении была задержана террористическая группа, которая планировала захватить и взорвать государственные учреждения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы национальной безопасности (СНБ) страны. По информации ведомства, в группировку под названием «Северный листопад» входили минимум пять человек.

В течение 2023 года они готовились совершить взрыв и другие общественно опасные действия, а также захватить и удерживать государственные и другие здания, — сказали в СНБ.

У задержанных были изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, дрон и сигнальная ракетница. По данным СНБ, террористы действовали под кураторством «неустановленных лиц», которые хотели помешать работе государственных органов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что союзники страны в сфере безопасности публично призывали к свержению власти в республике. Пашинян отметил, что республика получает серьезные удары по одинаковой схеме: внешняя агрессия, бездействие союзников и попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию для переворота. Премьер пояснил, что это проявляется в гибридных технологиях и в провоцировании внутренних беспорядков, которые направляются внешними силами. Но, по его словам, очередной заговор провалился, так как армянский народ объединился ради суверенитета и демократии.