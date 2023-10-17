Пашинян обвинил союзников Армении в публичных призывах к перевороту

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Союзники Армении в сфере безопасности публично призывали к свержению власти в республике, заявил премьер-министр Никол Пашинян на выступлении в Европарламенте. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, очередной заговор провалился, так как армянский народ объединился ради суверенитета и демократии.

В период, когда сто тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и делали публичные призывы к смене власти, свержению демократического руководства в Армении, — сказал премьер.

Пашинян отметил, что республика получает серьезные удары по одинаковой схеме: внешняя агрессия, бездействие союзников и попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию для свержения власти. Премьер пояснил, что это проявляется в гибридных технологиях и в провоцировании внутренних беспорядков, которые направляются внешними силами.

Он подчеркнул, что в последние годы подобные события происходили несколько раз. По словам Пашиняна, «крупнейшим из них было нападение на Армению со стороны Азербайджана в сентябре 2022 года».

Ранее премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что одним из главных принципов урегулирования отношений между республиками является подтверждение территориальной целостности Армении.