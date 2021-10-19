В Армении высказались о начале демаркации границы с Азербайджаном

Впечатление о том, что начался процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном является ложным. На данный момент изучаются необходимые документы. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, слова которого приводит Sputnik Армения.

На данный момент изучаются все документы, но на уровне контактов процесса демаркации и делимитации нет, — сказал он.

Григорян подчеркнул, что прежде всего стоит изучить все правовые базы, связанные с границами. В первую очередь, речь идёт о тех документах, в которых имеется соглашение или подпись двух сторон. По его мнению, только после этого можно говорить о картах минных полей.

Под картами должны быть правовые основы, над которыми мы работаем — изучаем, обобщаем, — подытожил Григорян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов начать с Ереваном переговоры по делимитации границы при условии признания территориальной целостности. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван готов завершить передачу Баку оставшихся карт минных полей и расценивает это как гуманитарную акцию. Взамен Азербайджан должен вернуть всех военнопленных и удерживаемых лиц.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.