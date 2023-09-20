В Армении вдвое сократилось количество митингующих у посольства России

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Количество митингующих у посольства России в Армении за последние часы значительно сократилось, сообщают «Известия». По данным издания, акция продолжается.

Люди ведут себя очень спокойно, накаленной эту обстановку не назовешь, — отмечает корреспондент издания.

По его данным, некоторые протестующие продолжают акцию. Их не останавливает позднее время, при этом сотрудники полиции не дают пройти митингующим ко входу в здание посольства.

Между протестующими и правоохранителями время от времени происходят словесные перепалки. Обстановка на Площади Республики в Ереване остается напряженной, хотя количество людей на площади уменьшилось почти вдвое. При этом отмечается, что на улицах находится много полиции, охраняющей периметр.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стычек у здания правительства Армении, среди них есть полицейские. Об этом сообщили в Минздраве республики. Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время пострадавшие проходят врачебное обследование.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении.