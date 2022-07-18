В Армении сообщили о минировании дома экс-президента Тер-Петросяна МЧС Армении назвало ложным сообщение о минировании дома экс-президента Тер-Петросяна

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Левон Тер-Петросян

Сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване поступило 17 июля в МЧС Армении. Проверка не выявила в доме взрывного устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Семнадцатого июля в 20:52 (19:52 мск) на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что в одном из домов на Цицернакабердском шоссе заложена бомба, — цитирует агентство МЧС.

В ведомстве рассказали, что на место отправили кинологов и инженерно-саперный отряд. Они не нашли в доме ничего опасного.