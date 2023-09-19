В Армении сообщили о гибели двух мирных жителей в Карабахе «Арменпресс»: два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения, сообщает «Арменпресс». В агентстве добавили, что среди погибших есть один ребенок, среди пострадавших — 11 детей. Также отмечается, что интенсивность обстрелов на линии соприкосновения на данный момент существенно снизилась.

В результате военных действий 19 сентября среди мирного населения двое погибли, [в том числе] один ребенок, и 26 ранены, [среди них] 11 детей, — говорится в сообщении.

Азербайджан начал проводить антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе 19 сентября. Об их начале было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Основной целью мероприятий является восстановление конституционного строя. Местных жителей предупредили о возможности эвакуации по гуманитарным коридорам. Оставшемуся в регионе населению рекомендовано не подходить к военным объектам.

В Минобороны Азербайджана позже заявили, что военнослужащие республики также успешно уничтожили радиолокационную станцию Р-18 в Карабахском регионе. Позиция находилась в зоне российского миротворческого контингента. Кроме того, армия Азербайджана нанесла удары по долговременным огневым точкам армии Армении и ряду других объектов военного назначения.