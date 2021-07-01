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В Армении назвали условия для мирного соглашения с Азербайджаном

17:14, 01 июля 2021
Фото: GTW/imagebroker.com/Global Look Press
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Армения подпишет мирное соглашение с Азербайджаном, если Баку признает статус Карабаха, основанный на волеизъявлении его народа. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Рубен Рубинян. Его слова приводит Sputnik Армения.

Рубинян отметил, что Ереван не изменит своей позиции по Карабаху. По его мнению, вопрос статуса Карабаха остаётся открытым.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.

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