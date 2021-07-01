В Армении назвали условия для мирного соглашения с Азербайджаном

Армения подпишет мирное соглашение с Азербайджаном, если Баку признает статус Карабаха, основанный на волеизъявлении его народа. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Рубен Рубинян. Его слова приводит Sputnik Армения.

Рубинян отметил , что Ереван не изменит своей позиции по Карабаху. По его мнению, вопрос статуса Карабаха остаётся открытым.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.