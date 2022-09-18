В Армении надеются, что США введут санкции против Баку Спикер парламента Армении понадеялся, что против Азербайджана будут введены санкции США

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Ален Симонян

В Армении рассчитывают, что США введут санкции против Азербайджана за действия на границе, заявил председатель парламента страны Ален Симонян во время встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает ТАСС. Он также отметил, что любая помощь Вашингтона жизненно необходима Еревану.

Любая помощь США для нас жизненно необходима. Четкие санкции против страны будут еще одним рычагом против экспансионистских амбиций Азербайджана, — сказал Симонян.

Отмечается, что он также выразил признательность «за хрупкое соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США вечером 14 сентября, а также выразил признательность властям США, в том числе многим конгрессменам, за оценку последних событий».

Пелоси во время своего визита в Ереван 18 сентября осудила действия Баку в отношении Армении. По ее словам, «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет страны.