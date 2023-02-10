Умер первый премьер Казахстана Первый премьер Казахстана Терещенко умер в возрасте 71 года

Фото: atameken.kz

Сергей Терещенко

Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко умер в возрасте 71 года, сообщает международное агентство «Казинформ». Он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Причины смерти не называются.

На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко, — говорится в сообщении.

В разные годы Терещенко был исполняющим обязанности председателя республиканской политической партии «Отан», заместителем председателя Ассамблеи народов Казахстана.

С октября 1994 года Терещенко находился на должности председателя правления международного фонда «Интеграция», главной целью которого является научно-практическое содействие интеграционным процессам и равноправному вхождению Казахстана в единое экономическое, политическое и культурное пространство современного мира.

Терещенко также является автором трудов «Казахстан: реформа, рынок» и «Казахская земля — колыбель моя (Книга жизни)». Он был удостоен звания «Герой Труда Казахстана», обладатель орденов «Достык» и «Барыс».

1 января этого года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о смерти в возрасте 75 лет первого и единственного председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко. По словам Хинштейна, несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы «сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить».