Украинка пыталась проголосовать по советскому паспорту

https://static.news.ru/photo/c63960e8-37f1-11eb-bad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: oporaua.org

Пожилая жительница Кривого Рога пыталась проголосовать на выборах мэра по паспорту, выданному в СССР. Она заявила, что голосовала так всегда.

Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. <...> Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа, — гласит сообщение на сайте гражданской сети «Опора».

Выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. В ряде городов кандидаты не набрали нужного для победы в первом туре количества голосов. В Кривом Роге выбирали мэра. Действующий градоначальник Юрий Викул получил голоса 46,27% граждан. Вторым стал кандидат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик. Викул отказался от участия во втором туре, назначенном на 6 декабря, из-за проблем со здоровьем. Соперником Шевчика стал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде украинских городов для повышения явки на местных выборах объявили розыгрыш призов, в числе которых iPhone 12.