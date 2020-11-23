Украина вышла из соглашения СНГ об антимонопольной политике

https://static.news.ru/photo/c44c817a-2dc9-11eb-8904-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе страны из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами Содружества независимых государств (СНГ).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики» № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года, — говорится на сайте украинского лидера.

В соответствии с ранее действующим договором, Антимонопольный комитет Украины осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции стран СНГ. Как говорится в пояснительной записке, при этом Украина с 2014 года не принимала участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, который действовал на основании договора. В дальнейшем представители Украины будут сотрудничать с коллегами из стран СНГ на основании ряда международных и ведомственных соглашений.

Выход из договора украинская сторона мотивировала риском давления на страну со стороны стран-членов СНГ.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам, — отметили в пресс-службе Зеленского.

Ранее Украина также прекратила в одностороннем порядке ряд соглашений и договор с СНГ.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд украинских политиков использовали Майдан в личных целях. При этом он объяснил, что имеет в виду своих предшественников.