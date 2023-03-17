Украина хочет заменить своим российское ядерное топливо. А получится? В Киеве объявили о скором переходе Украины на энергетическую независимость

Фото: HBO

Кадр из сериала «Чернобыль»

Украина намерена начать производство топлива для своих АЭС, чтобы не зависеть от поставок из России, сообщило в пятницу украинское атомное ведомство «Энергоатом». Такие планы Киев вынашивает давно, но российская СВО заставила форсировать события. NEWS.ru исследовал, какими возможностями обладают украинские атомщики по импортозамещению ядерного топлива.

Украина без ядерного топлива из России — возможно ли это?

Еще до начала вооруженного конфликта с Россией Украина начала процесс сворачивания сотрудничества в отрасли ядерной энергетики. В 2021 году она отказалась от хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в России. На этом она сэкономила себе, по украинским данным, $150−200 млн в год.

Теперь в качестве дальнейшего шага по достижению энергонезависимости от РФ Минэнерго Украины готовится самостоятельно производить топливо для действующих в стране энергоблоков. На территории Украины действует четыре атомных электростанции: Запорожская, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. На них в совокупности работает 15 энергоблоков. Пятая АЭС в Чернобыле была поэтапно (с 1986 по 2000 год) выведена из эксплуатации. Всего на четырех станциях 15 энергоблоков, из них 13 — ВВЭР-1000 и два — ВВЭР-400.

Фото: Rosatom/globallookpress.com ВВЭР-440

«На создание собственной линии по производству ядерного топлива „Энергоатом“ планирует выйти за три года», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Также он признался, что «общая задача украинских и американских атомщиков — лишить Россию практически полной монополии на поставки топлива для реакторов ВВЭР-440».

Что успела предпринять Украина

Еще в 2021 году обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» — завод «Атомэнергомаш» начал работы по наладке производство ядерного топлива (топливных кассет) по технологии Westinghouse с целью полной замены топлива производства российской компании ТВЭЛ. До конца 2023 года там ожидают поступления первых партий топлива под маркой Westinghouse.

Между тем «Энергоатом» прекратил закупки топлива для АЭС у российской компании ТВЭЛ после начала СВО. Украина могла себе позволить это ввиду достаточных на тот момент запасов ядерного топлива и наличию договоренностей о диверсификации поставок. К февралю 2022 года только 50% ядерного топлива поступало из России, вторая половина поставлялась из США.

Фото: westinghousenuclear.com

На сегодня Украина начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000, позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440.

«Благодаря нашем совместному проекту с США и компанией Westinghouse мы определили лицензированного производителя ядерного топлива, которое может использоваться и уже используется в реакторах ВВЭР-1000. Топливо уже поставляется на украинские АЭС», — заявил глава украинской госинспекции по надзору за атомной отраслью Олег Кориков.

Его слова подтверждают в компании Westinghouse.

«Это значительный шаг в достижении Украиной энергетической независимости. Мы готовы предоставить ей наши технологии и оборудование», — заявил ранее президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дарем.

Сможет ли Киев поддерживать независимую атомную отрасль?

Источник NEWS.ru в российской ядерной отрасли рассказал, что заявления украинских энергетических чиновников «следует делить на десять».

«Украинским атомщикам сейчас не до программ развития, у них форс-мажор, им, дай бог, суметь сохранить работоспособность уже имеющихся объектов. Атомная энергетика — самый дорогой источник электроэнергии. У украинцев же просто нет денег, чтобы инвестировать в её развитие, если только эти деньги не предоставили им международные спонсоры», — рассказал источник.

По утверждению собеседника NEWS.ru, стремление к энергетической независимости Украины следует понимать как избавление от зависимости конкретно от России, а не как полное самообеспечение, поскольку таковое не имеет экономического смысла.

«В мировой ядерной энергетике сложилась кооперация, когда одни страны поставляют на рынок уран, другие его обогащают, третьи продают топливные элементы и так далее. Лишь немногие игроки этого рынка, „Росатом“ входит в их число, предоставляют полный цикл обслуживания АЭС под ключ — от поставки топлива и строительства реакторов до обеспечения безопасности и захоронения ОЯТ. У Украины таких возможностей нет, поэтому ее избавление от зависимости от „Росатома“ будет означать всего лишь переход в зависимость от других поставщиков».

Фото: Rosatom/globallookpress.com Добыча урановых руд

Как считает эксперт, для «Энергоатома» с точки зрения экономической эффективности было бы разумнее всего закупать урановую руду в Казахстане или Узбекистане. Однако, судя по всему, главную роль будет играть не экономика, не конечная стоимость киловатт-часа производимой электроэнергии, а политическая составляющая.

В обычной практике страна, решившая развивать свою атомную энергетику, объявляет международный конкурс (так сделали Казахстан, Турция и другие государства). Но в случае Украины, по сведениям эксперта, у нее нет свободы выбора и о тендере речи не идет. Киев будет приобретать топливо для своих АЭС не там, где это выгоднее, а там, у кого потребуют его спонсоры, в первую очередь США. И эти же спонсоры будут указывать, где обогащать уран и превращать его в тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы). Понятно, что американцы эти контракты в чужие руки никогда не передадут.

Что на самом деле имеют в виду украинские атомщики

Оптимистические заявления последних дней, исходящие от тех или иных представителей атомной отрасли Украины, имеют целью показать, что спонсорские деньги расходуются по назначению, потому что на практике планы Минэнерго неосуществимы, сказал NEWS.ru руководитель АНО «Атоминфо» Александр Уваров.

Фото: shutterstock Ровенская АЭС

«Чтобы делать такие заявления, надо иметь под ними ресурсную базу, которой на Украине нет. Месторождение урана в Желтых Водах не обеспечивает ураном потребности работающих АЭС. У них нет и не будет мощностей для обогащения и конверсии урана — они все остались в России. Максимум, что Украина может освоить, это „отверточная сборка“ импортных топливных элементов, соединение их с неядерными частями ТВЭЛов — корпуса, крючки и так далее. И это всё, что Westinghouse может передать украинским подрядчикам», — говорит он.

Поэтому Герман Галущенко и Олег Кориков, заявляя о готовности «Энергоатома» вскоре начать производить ядерное топливо, лукавят: производить Украина сможет лишь некоторые, причем только вспомогательные узлы топливных элементов для ядерных реакторов.