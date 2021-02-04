Минэнерго Украины планирует перейти на ядерное топливо из США

https://static.news.ru/photo/9556bd14-66e9-11eb-940d-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского. Об этом в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас, — цитирует РИА Новости Витренко.

Ранее эксперты высказывали опасения по поводу возможного использования американского ядерного топлива на украинских АЭС, построенных еще в советское время. В российском МИД также заявили, смена поставщика ядерного топлива может поставить под угрозу жизнь и здоровье не только граждан Украины, но и Европы, так как не существует гарантий, что АЭС смогут продолжать работу без инцидентов.

Киев договорился в 2014 году с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на отдельные блоки АЭС до 2020 года. Глава Минэнерго Украины заявлял в начале 2019 года, что доля ядерного топлива на украинских АЭС составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю российского топлива.

Как сообщал NEWS.ru, на Запорожской ТЭС, расположенной в украинском городе Энергодаре, 3 февраля были остановлены четыре блока тепловой электростанции. Причиной аварии назвали повреждение поверхности нагрева котлоагрегата.