Американцы будут помогать строить АЭС на Украине вместо России

Украинская компания «Энергоатом» договорилась с американской Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС. Об этом в Twitter рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Это будет пилотный проект, а в дальнейшем планируется реализация ещё четырёх энергоблоков по технологии организации из США. Общая стоимость проекта достигает $30 млрд.

Я приветствую подписание меморандума Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» и Westinghouse Electric по поводу совместной постройки энергоблока Хмельницкой АЭС, — написал глава государства.

Хмельницкая АЭС была последней из введённых в эксплуатацию в советский период. Первый реактор был запущен в 1987 году. Второй — только в декабре 2005-го. Третий и четвёртый энергоблоки формально находятся в стадии возведения и по плану должны быть готовы к 2025 году.

Изначально достаивать Хмельницкую АЭС собирались вместе с Россией. В 2010 году Киев заключил с Москвой соответствующее соглашение. Однако в 2015 году украинские власти отказались от сотрудничества с Россией.