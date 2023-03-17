Украина планирует начать производство ядерного топлива Украина планирует начать производство ядерного топлива вместо российского через три года

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Украина рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, говорится на сайте украинского Министерства энергетики. Предполагается, что оно заменит российское топливо, в том числе на европейском рынке.

По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти через три года, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Украина в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse уже начала производство составных частей топливных сборок ВВЭР-1000, а также планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. В 2023 году Украина намерена завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — головок для тепловыделяющих сборок.

Ранее некоторые страны — члены Евросоюза отказались включать атомную энергетику России в десятый пакет санкций, рассказала глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. Однако ЕК считает одной из своих приоритетных целей сокращение зависимости от России в сфере атомной энергетики.