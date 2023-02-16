Еврокомиссия пожалела ядерный сектор России Еврокомиссия отказалась от введения санкций против ядерного сектора России

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Некоторые страны — члены Евросоюза отказались включать атомную энергетику России в десятый пакет санкций, в связи с этим рестрикции против Росатома в рамках этого пакета не рассматриваются, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. Тем не менее она подчеркнула, что Еврокомиссия считает одной из своих приоритетных целей сокращение зависимости от России в сфере атомной энергетики.

Десятый пакет санкций не включает эти аспекты. Ряд стран ЕС по историческим причинам сильно зависимы от Росатома, его услуг по техническому обслуживанию [АЭС] и поставок ядерного топлива, — заявила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.