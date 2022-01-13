Токаев рассказал Путину о мерах по восстановлению порядка в Казахстане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, который проинформировал коллегу о принятых мерах для обеспечения порядка в республике, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Главы государств также обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Казахстана.

Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы Токаев поблагодарил Путина за помощь и поддержку в урегулировании ситуации в республике.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Впоследствии Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января военные начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам республики. Процесс вывода миротворцев с территории страны займёт не более 10 дней.